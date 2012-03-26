Сделать логотип

Требуется разработать фирменный стиль для веб студии. Фирменный стиль должен включать в себя логотип, визитку человека, визитку студии, фирменный бланк, конверт и брендбук с описанием применения логотипа, шрифтов и цветов. Все должно быть выполнен в кореле, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужен логотип, а точнее логотип - название, т.е. только название объиграть.
- Похожие заказы
- $100Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $15
Нужно отрисовать логотип в вектор из low res PNG автотрейс не подходит!Завершен12 лет назад
- $250
Фирма занимается продажей оборудования и расходных материалов для типографий/полиграфии. Существующий в данный момент логотип можно посмотреть здесь http://bigcmyk.ru Чем руководствовались при создании существующего логотипа: в полиграфии почти вся печать идет в формате CMYK - Cyan, Magenta, Yellow, ...Завершен12 лет назад
- $50
Нужен логотип для сайта фрилансера на 1С (сайта пока нет, в разработке, цвета будут в духе сайта - http://v8.1c.ru), также этот же логотип, в черно-белом варианте будет на счетах, выставляемых контрагентам.Завершен12 лет назад
Здравствуйте! Есть логотип на сайте, но он маленького разрешения, необходимо его перерисовать в большом формате.Завершен12 лет назад
Требуется нарисовать логотип: семь букв, один рисунок.Завершен12 лет назад
- $250
Требуется создание логотипа - эмблемы в векторе для торговой марки - надувные лодки, катера. Название бренда - "SKATLINER" 1. Логотип должен обязательно содержать название на латинице SKATLINER (все буквы - не обязательно заглавным шрифтом) 2. графическое изображение должно ...Завершен12 лет назад
- $20
Логотип для интернет-магазина арома товаров Собственно кто готов взяться?Закрыт12 лет назад
- $50
Отрисовать сложный логотип в векторе, с сохранением всех элементов.Завершен12 лет назад
Компания называется TenderMate.ru и предоставляет услуги по выигрыванию тендеров. Нужно придумать логотип. Ввиду того, что совсем непонятно каким он должен быть, вероятно, придётся сделать несколько вариантов, пока какой-то не понравится и не будет одобрен. Результат должен быть ...Завершен12 лет назад