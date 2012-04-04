Отрисовка в вектор

Приложенный макет отрисовать в вектор и подогнать под требования компании по изготовлению значков (укажу дополнительно)

Оплата по факту выполнения и по факту одобрения конторой, которая будет заниматься изготовлением, т.к проект выполняется для организации. На выходе должно получиться вот такое http://www.znachkov.net/images/art/img_small_1311791381.jpg

Прошу в ответах указывать цену-сроки.

В перспективе будут еще аналогичные задания (одно уже есть). Т.к есть художник, который рисует в компании от руки и в Paint — хорошо понимая специфику и тематику. Нам нужен специалист, который будет дорабатывать идеи из бумаги и Painta до готовых в сдачу макетов.