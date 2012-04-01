Разработать креативный логотип для сайта http://kapede.com

Идея сайта, собрать полезные книги по творчеству, креативу, методики разнообразные, увеличить КПД своего мозга, стать "генератором идей". Как стать изобретателем, что может помочь на этом пути.. в таком духе

Логотип без привязки к названию.

Ограничений по цвету нет, нужно только чтобы вписывался в дизайн.