Разработка лого для сайта китайских товаров

# 1 — $ 50

Интернет-магазин китайских товаров. Аналог китайского taobao.com, для русскоговорящих.

Название TurboTao.com

Аудитория сайта разнообразна: молодые и активные люди в возрасте от 14 до 40 лет, молодые мамы, любители модной брендовой одежды :)

Каталог товаров : одежда, обувь, аксессуары, аудио, видео, компьютерная техника, товары для взрослых, чаи, товары для беременных, спорт товары, детские товары и многое другое, свыше 700 млн.товаров.

Наиболее популярные позиции: женская одежда, обувь, сумки. Мужская одежда. Детская одежда, обувь.

Цвета: оранжевый, серый, голубой. (второстепенный коричневый(медный). В прикреплённом файле - примерный концепт главной страницы.