Разработка лого для сайта китайских товаров

Требуется разработать фирменный стиль для веб студии. Фирменный стиль должен включать в себя логотип, визитку человека, визитку студии, фирменный бланк, конверт и брендбук с описанием применения логотипа, шрифтов и цветов. Все должно быть выполнен в кореле, ...
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Интернет-магазин китайских товаров. Аналог китайского taobao.com, для русскоговорящих.
Название TurboTao.com
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Наиболее популярные позиции: женская одежда, обувь, сумки. Мужская одежда. Детская одежда, обувь.
Цвета: оранжевый, серый, голубой. (второстепенный коричневый(медный). В прикреплённом файле - примерный концепт главной страницы.
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