Создать логотип

$20
Логотипы и ЗнакиЗавершен8 заявок123 просмотра
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Здравствуйте!

Нужен придумать и сделать логотип!

Срок 1 день.

12 лет назад
tdd
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
SteamChild
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$20
1 день
Сделал все, как договаривались!
Благодарю, все отлично! Оплата точно в срок и в полном объеме, было очень приятно работать! Всем рекомендую этого заказчика, мой большой +
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