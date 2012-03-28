Персонально для SvetaSlava

Приложенный макет отрисовать в вектор и подогнать под требования компании по изготовлению значков (укажу дополнительно) Оплата по факту выполнения и по факту одобрения конторой, которая будет заниматься изготовлением, т.к проект выполняется для организации. На выходе должно ...