Персонально для SvetaSlava

Нужен логотип для сайта на котором будут представлены услуги по проведению барабанных тренингов, мастер-классов, выступлений с использованием африканских барабанов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
разработка логотипа для магазина
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