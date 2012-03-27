Здрасте нужен логотип размерами 195х95 сайт посвященный прогнозам на спортивные события сам сайт: www.betassistant.ru в приложении примеры того что нравиться (особенно самый верхний), поэтому просьба ничего нового не выдумывать а просто выполнить в таком же стиле, но желательно вместо ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать логотип.
Будет слева вверху на сайте http://tandem-aff.kiev.ua/ вместо старого.
100 грн.
1-2 дня
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