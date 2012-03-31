Здрасте

нужен логотип размерами 195х95

сайт посвященный прогнозам на спортивные события

сам сайт: www.betassistant.ru

в приложении примеры того что нравиться (особенно самый верхний), поэтому просьба ничего нового не выдумывать а просто выполнить в таком же стиле, но желательно вместо карт и прочего изобразить футбольный мяч

в других вариантах можно попробовать всунуть деньги

надпись на лого:

betassistant.ru