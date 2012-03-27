Логотип для сайта тематики покер

Для сайта железнодорожной компании требуется создать логотип. Компания занимается грузовыми железнодорожными перевозками. Логотип должен быть с прозрачным фоном, в стиле Web 2.0, включать название компании "Магистраль" и подпись внизу "транспортная компания". Также можно добавить изображение по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать логотип для сайта с тематикой Покер.
В логотипе должно присутствовать название сайта и какой-то элемент связанный с покером (фишка например)
Лого должно вписываться в общий стиль сайта (будет предоставлен исполнителю)
От исполнителя нужны будут PSD и AI исходники.
Способ оплаты -
показываете логотип, получаете 50% пред оплаты, дорабатываете (если необходимо), получаете остальные 50%, отправляете исходники.
ЗЫ. бюджет указанный является окончательным, смысла писать более высокие цены нету.
- Похожие заказы
- $20Логотипы и Знаки16 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Адрес клуба - http://vkontakte.ru/avtovodila Сайт avtovodila.ru Логотип должен быть простой, но в тоже время и понятный. Он должен быть таким, чтобы можно было сделать наклейку на автомобиль.Завершен12 лет назад
- $50
Нужно разработать логотип для компании, занимающейся натяжными потолками... картинку в логотип можно и не вставлять... в логотипе должно быть название компании Home Sky и слово натяжные потолки... все должно быть сделано красиво, добротно... в логотипе ...Завершен12 лет назад
- $100
разработка логотипа для магазинаЗавершен12 лет назад
- $50
Нужен логотип для сайта на котором будут представлены услуги по проведению барабанных тренингов, мастер-классов, выступлений с использованием африканских барабанов.Завершен12 лет назад
- $50
Требуется логотип, для сайта занимающегося продажей дорожных плит и ЖБИ. Строгий стиль и шрифт, без вензелей. Кроме красного и синего цветов. домен dorgbi.ru, компания называется ООО "Дорплит ЖБИ". В логотипе должно быть два слова ...Завершен12 лет назад
- $50
Разработать креативный логотип для сайта http://kapede.com Идея сайта, собрать полезные книги по творчеству, креативу, методики разнообразные, увеличить КПД своего мозга, стать "генератором идей". Как стать изобретателем, что может помочь на этом пути.. в таком духе Логотип без ...Завершен12 лет назад
- $50
Интернет-магазин китайских товаров. Аналог китайского taobao.com, для русскоговорящих. Название TurboTao.com Аудитория сайта разнообразна: молодые и активные люди в возрасте от 14 до 40 лет, молодые мамы, любители модной брендовой одежды :) Каталог товаров : ...Завершен12 лет назад
- $20
Здравствуйте! Нужен придумать и сделать логотип! Срок 1 день.Завершен12 лет назад
- $100
Сайту britva.in.ua необходим логотип. Сейчас сайт в процессе создания. Логотип сделан в течении пяти минут и выглядит ужасно. Требования к проекту таковы: 1) Необходимо два варианта логотипа а) Должна присутствовать полная фраза Britva.in.ua (с акцентом на IN). Нетипичный ...Завершен12 лет назад