Логотип для сайта тематики покер

$20
Логотипы и ЗнакиЗакрыт23 заявки238 просмотров
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Нужно нарисовать логотип для сайта с тематикой Покер.

В логотипе должно присутствовать название сайта и какой-то элемент связанный с покером (фишка например)

Лого должно вписываться в общий стиль сайта (будет предоставлен исполнителю)

От исполнителя нужны будут PSD и AI исходники.

Способ оплаты -

показываете логотип, получаете 50% пред оплаты, дорабатываете (если необходимо), получаете остальные 50%, отправляете исходники.

ЗЫ. бюджет указанный является окончательным, смысла писать более высокие цены нету.

Логотип для сайта
12 лет назад
AntiDrama2
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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