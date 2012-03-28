Лого для компании-поставщика оборудования

Имеется название немецкой компании-поставщика оборудования. Необходимо придумать такой по-немецки сдержанный, но не в ретро-стиле, логотип. В общем, без дискотеки, ядовитых цветов и прочих ультра модных штук.

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