Водяной знак на фото

Логотипы и ЗнакиЗакрыт9 заявок226 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать оригинальный водяной знак на фото название магазина www.vip-phones.ru шаблон нового сайта предоставлю

12 лет назад
vitalboss
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработать логотип

    Есть существующий логотип компании, нужно разработать вариации этого логотипа для дочерних подразделений, дописав к основному логотипу префиксы, обозначающие эти компании. Логотип можно посмотреть на сайте http://nwcic.ru/, есть исходник в кореле и примерный рисунок того, как ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Лого для компании

    $90

    Тз вложено. Варианты желательны ко 2 апреля. в брифе не все заполнено - вот пояснения - Самое главное, чтобы все хорошо читалось, остальное отдаю на откуп вашему профессиональному воображению.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создать логотип

    $50

    Необходимо создать логотип. Будет слева вверху на сайте http://tandem-aff.kiev.ua/ вместо старого. 100 грн. 1-2 дня

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен логотип

    $50

    Здрасте нужен логотип размерами 195х95 сайт посвященный прогнозам на спортивные события сам сайт: www.betassistant.ru в приложении примеры того что нравиться (особенно самый верхний), поэтому просьба ничего нового не выдумывать а просто выполнить в таком же стиле, но желательно вместо ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Логотип для сайта тематики покер

    $20

    Нужно нарисовать логотип для сайта с тематикой Покер. В логотипе должно присутствовать название сайта и какой-то элемент связанный с покером (фишка например) Лого должно вписываться в общий стиль сайта (будет предоставлен исполнителю) От исполнителя нужны будут PSD и ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки23 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать логотип железнодорожной компании

    $20

    Для сайта железнодорожной компании требуется создать логотип. Компания занимается грузовыми железнодорожными перевозками. Логотип должен быть с прозрачным фоном, в стиле Web 2.0, включать название компании "Магистраль" и подпись внизу "транспортная компания". Также можно добавить изображение по ...

    Логотипы и Знаки16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Натяжные потолки. Логотип на странице.

    $50

    Нужно разработать логотип для компании, занимающейся натяжными потолками... картинку в логотип можно и не вставлять... в логотипе должно быть название компании Home Sky и слово натяжные потолки... все должно быть сделано красиво, добротно... в логотипе ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад