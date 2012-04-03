Логотип для производителя запчастей к спецтехнике

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен22 заявки1174 просмотра
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#1$50

Элементы логотипа:

название РОСЗАПЧАСТЬ (именно так, т.е. все буквы прописные, одной высоты)

знак - круг

Ориентир - логотип ниссана - круг и надпись в центре, должно быть в этом духе.

Характеристика логотипа: современный, динамичный, даже можно техно.

Цвета: не резкие, можно сине-голубой и желтый, с включением серого.

Ориентиры логотипов, которые нравятся: ниссан, росатом, бовид.

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Если надумаете в знаке изображать шестеренку - сразу предупрежу, что подобные детали смотрятся с логотипе грубо и некрасиво. Но компании, работающие с запчастями для спецтехники, всегда хотят именно шестеренку, что создает проблему для дизайнера - изобразить все красиво и гармонично. Поэтому важно как будет отрисована и обыграна эта деталь, натуральность и реалистичность не важны, пусть будет понятно что это шестеренка, но можно сделать ее не целиком, либо половинку бледнее, либо края сгладить и т.п.

12 лет назад
Lenaaa
Елена 
49 летАргентина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
125 отзывов
Победитель конкурса
N-S
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
#1
Главное в логотипе - идея, не так ли? Вячеслав сделал нам ИДЕЮ. Спасибо!
Быстро и чётко. Работать с Еленой одно удовольствие. Побольше бы таких заказчиков. =)
Заявки фрилансеров
N-S
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
#1
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