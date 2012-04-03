Логотип для производителя запчастей к спецтехнике

# 1 — $ 50

Элементы логотипа:

название РОСЗАПЧАСТЬ (именно так, т.е. все буквы прописные, одной высоты)

знак - круг

Ориентир - логотип ниссана - круг и надпись в центре, должно быть в этом духе.

Характеристика логотипа: современный, динамичный, даже можно техно.

Цвета: не резкие, можно сине-голубой и желтый, с включением серого.

Ориентиры логотипов, которые нравятся: ниссан, росатом, бовид.

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Если надумаете в знаке изображать шестеренку - сразу предупрежу, что подобные детали смотрятся с логотипе грубо и некрасиво. Но компании, работающие с запчастями для спецтехники, всегда хотят именно шестеренку, что создает проблему для дизайнера - изобразить все красиво и гармонично. Поэтому важно как будет отрисована и обыграна эта деталь, натуральность и реалистичность не важны, пусть будет понятно что это шестеренка, но можно сделать ее не целиком, либо половинку бледнее, либо края сгладить и т.п.