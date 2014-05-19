Нужно создать логотип и название для магазина

Нужно создать логотип и название для интернет-магазина материалов для рукоделия.

Магазин специализируется на большом количестве всевозможных тканевых лент, но есть и другие материалы.

www.handmaking.com.ua.

К стилю данного магазина привязываться не нужно.

Название должно быть универсальным: одновременно и для доменного имени (легко произносимым, легко читаемым английскими буквами). Может быть на английском языке.