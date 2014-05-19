Нужно создать логотип и название для магазина

Логотипы и ЗнакиЗакрыт31 заявка339 просмотров
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Нужно создать логотип и название для интернет-магазина материалов для рукоделия.

Магазин специализируется на большом количестве всевозможных тканевых лент, но есть и другие материалы.

www.handmaking.com.ua.

К стилю данного магазина привязываться не нужно.

Название должно быть универсальным: одновременно и для доменного имени (легко произносимым, легко читаемым английскими буквами). Может быть на английском языке.

10 лет назад
handmaking
Надежда 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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