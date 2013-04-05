Отрисовать лого в векторе по-хипстерски

Шрифт SCADA bold (доступен в свободном скачивании), нужно его отрисовать в векторе, поиграться с ним + дорисовать маяк, который бы каким-то образом сосчитался с надписью, может одной линией контура маяка шел к букве "К", как на картике, а может и маяк не контурный, а залитый, и выступает через снизу надписи тоже. Нужно играться. Хочу получить два-три варианта. Соотношение маяк-надпись примерно такое как на картинке, но можно играться. Так же маяк можно расположить не по центру надписи, а над первыми 4-мя буквами - над МАЯКовский. Пишите в ЛС.

Требования:

- Одноцветка

- Минимализм

- Что-то хипстерское