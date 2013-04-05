Отрисовать лого в векторе по-хипстерски

$30
Логотипы и ЗнакиЗавершен21 заявка415 просмотров
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Шрифт SCADA bold (доступен в свободном скачивании), нужно его отрисовать в векторе, поиграться с ним + дорисовать маяк, который бы каким-то образом сосчитался с надписью, может одной линией контура маяка шел к букве "К", как на картике, а может и маяк не контурный, а залитый, и выступает через снизу надписи тоже. Нужно играться. Хочу получить два-три варианта. Соотношение маяк-надпись примерно такое как на картинке, но можно играться. Так же маяк можно расположить не по центру надписи, а над первыми 4-мя буквами - над МАЯКовский. Пишите в ЛС.

Требования:

- Одноцветка

- Минимализм

- Что-то хипстерское

11 лет назад
biotema55
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
shaoleen
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Быстро и со вкусом!
Человек является мошенником. После того как меня выбрали исполнителем, я предоставил кучу вариантов логотипа. В итоге мне сказали что все не то. Просматривая портфолио других фрилансеров, я натолкнулся на логотип по той же тематике. Оказываеться, Вадим предлгадал делать работу как миннимум еще двум исполнителям, а распросив их я узнал что итог такой же как у меня. Тоесть, заказчику было предоставлено много вариантов логотипа от нескольких фрилансеров и все оказались с носом. Крайне не рекомендую сотрудничать.
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