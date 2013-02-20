Освежить логотип. Теннисный корт

Приветствую. Нужен логотип и идея для фирменного стиля. Логотип простой (можно делать в векторе). Есть идеи (придумывать не надо, нужна качественная реализация). После создания логотипа можно легко придумать и стиль (нужны просто наброски и рекомендации, реализовывать не надо). Логотип ...