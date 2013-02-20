Освежить логотип. Теннисный корт

Нужен логотип для компании. Компания занимается реализацией продукции собственного производства и продукции компаний партнеров. Продукция собственного производства - водоналивные дорожные барьеры, при дальнейшем развитии компании ассортимент расширится до производства других объемных пластиковых изделий и емкостей ...
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Есть такой логотип: http://www.well39.ru/kort.jpg
Нужно его обновить. Осовременить, да и просто сделать не посовковому.
Заказчик: теннисный корт.
Название Корона.
Теннисные мячи и ракетки приветствуются.
Не обязательно отталкиваться от текущего лого. Можно что-нибудь свое. Это касается и цветовой гаммы и формы.
Ждем ваших работ.
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