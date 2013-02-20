Освежить логотип. Теннисный корт

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен26 заявок1552 просмотра
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#1$50

Есть такой логотип: http://www.well39.ru/kort.jpg

Нужно его обновить. Осовременить, да и просто сделать не посовковому.

Заказчик: теннисный корт.

Название Корона.

Теннисные мячи и ракетки приветствуются.

Не обязательно отталкиваться от текущего лого. Можно что-нибудь свое. Это касается и цветовой гаммы и формы.

Ждем ваших работ.

11 лет назад
yarik_39
Ярослав 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победитель конкурса
Nadechka
Надежда 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
11 лет назад
#1
Отличное лого. и по доработкам договорились. все сделано как надо.
Очень рада победе. Спасибо за прекрасное сотрудничество. Доработки по логотипу прошли на одном дыхании. Соответственно и оплата моментальная. С удовольствием приму еще участие в ваших конкурсах.
Заявки фрилансеров
Nadechka
Надежда 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
11 лет назад
#1
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