Логотип для сайта

Логотипы и ЗнакиЗавершен23 заявки241 просмотр
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Требуется разработать логотип сайта dreamworkpro.ru. Техническое задание прилагается. Оплата по договоренности, готов рассмотреть любые варианты.

Логотип для сайта
11 лет назад
saracin33
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
susmetoff
Денис 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$30
1 день
Денис, спасибо! Сделал всё очень оперативно, быстрее даже чем договаривались. Учёл все мои пожелания, предоставил исходники нескольких вариантов логотипа! Отличная работа!
Спасибо Стас! Отличный проект, четкое задание, своевременная оплата. Рекомендую как отличного заказчика!
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