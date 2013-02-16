Логотип для сайта

Нужен лого для автосервиса по ремонту грузовых автомобилей. Нужен графический векторный знак (который бы отражал суть автосервиса для грузовиков) и справа от него название компании «СпецТехАвтоСнаб». Компания также занимается арендой спецтехники и доставкой сыпучих материалов, но ...