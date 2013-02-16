Логотип для сайта

Нужен логотип для компании. Компания занимается реализацией продукции собственного производства и продукции компаний партнеров. Продукция собственного производства - водоналивные дорожные барьеры, при дальнейшем развитии компании ассортимент расширится до производства других объемных пластиковых изделий и емкостей ...
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Требуется разработать логотип сайта dreamworkpro.ru. Техническое задание прилагается. Оплата по договоренности, готов рассмотреть любые варианты.
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