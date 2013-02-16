Необходимо создать подписную страницу в формате html для мини-курса "Интернет-магазин за 5 дней". В курсе рассказывается как создать интернет-магазин. Серия писем с описанием видео прилагается. Срок: сегодня до 22 часов по Москве.
Действие аккаунта приостановлено!
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо написать текст для продающего одностраничного сайта. Сайт продает DVD-курс "Интернет-магазин без премудростей" (курс вымышленный). Уникальное торговое предложение курса: "Интернет-магазин без премудростей: мы рассказываем о сложных вещах простыми словами". Шаблон и структура сайта прилагается. Строгое ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется разработать логотип сайта dreamworkpro.ru. Техническое задание прилагается. Оплата по договоренности, готов рассмотреть любые варианты.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется разработать три изображения вверху сайта http://dreamworkpro.ru/. Техническое задание прилагается. Оплата по договоренности, готов рассмотреть любые варианты.Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$17
10 баллов
12 лет назад
HTML
Станислав очень хороший заказчик. С пониманием относится к исполнителю, дает понятные задачи и всегда на связи. Своевременная оплата и терпеливость, в общем таких заказчиков еще поискать надо!
Ответный отзыв
Игорь, спасибо! Всё сделал на профессиональном уровне, в самые короткие сроки! Всё четко и по делу! Очень доволен работой!
$8
10 баллов
12 лет назад
Очень понравилось работать с Станиславом. Четкое задания быстрая оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Анатолий, спасибо! Очень ответственно подошел к работе. Всё сделал в срок и очень качественно! Рекомендую!
$30
10 баллов
12 лет назад
Спасибо Стас! Отличный проект, четкое задание, своевременная оплата. Рекомендую как отличного заказчика!
Ответный отзыв
Денис, спасибо! Сделал всё очень оперативно, быстрее даже чем договаривались. Учёл все мои пожелания, предоставил исходники нескольких вариантов логотипа! Отличная работа!