saracin33

Станислав saracin33

 
50 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Подписная страница

    Необходимо создать подписную страницу в формате html для мини-курса "Интернет-магазин за 5 дней". В курсе рассказывается как создать интернет-магазин. Серия писем с описанием видео прилагается. Срок: сегодня до 22 часов по Москве.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Текст для продающего сайта

    Необходимо написать текст для продающего одностраничного сайта. Сайт продает DVD-курс "Интернет-магазин без премудростей" (курс вымышленный). Уникальное торговое предложение курса: "Интернет-магазин без премудростей: мы рассказываем о сложных вещах простыми словами". Шаблон и структура сайта прилагается. Строгое ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Логотип для сайта

    Требуется разработать логотип сайта dreamworkpro.ru. Техническое задание прилагается. Оплата по договоренности, готов рассмотреть любые варианты.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Рисунки для сайта

    Требуется разработать три изображения вверху сайта http://dreamworkpro.ru/. Техническое задание прилагается. Оплата по договоренности, готов рассмотреть любые варианты.

    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Zario
Игорь 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$17
10 баллов
12 лет назад
Подписная страница
HTML
Станислав очень хороший заказчик. С пониманием относится к исполнителю, дает понятные задачи и всегда на связи. Своевременная оплата и терпеливость, в общем таких заказчиков еще поискать надо!
Игорь, спасибо! Всё сделал на профессиональном уровне, в самые короткие сроки! Всё четко и по делу! Очень доволен работой!
Ответный отзыв
hapzalis
30 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$8
10 баллов
12 лет назад
Текст для продающего сайта
Очень понравилось работать с Станиславом. Четкое задания быстрая оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Анатолий, спасибо! Очень ответственно подошел к работе. Всё сделал в срок и очень качественно! Рекомендую!
Ответный отзыв
susmetoff
Денис 
44 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Логотип для сайта
Спасибо Стас! Отличный проект, четкое задание, своевременная оплата. Рекомендую как отличного заказчика!
Денис, спасибо! Сделал всё очень оперативно, быстрее даже чем договаривались. Учёл все мои пожелания, предоставил исходники нескольких вариантов логотипа! Отличная работа!
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