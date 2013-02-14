Нарисовать логотип и набросать идеи по фир. стилю

Приветствую.

Нужен логотип и идея для фирменного стиля.

Логотип простой (можно делать в векторе). Есть идеи (придумывать не надо, нужна качественная реализация).

После создания логотипа можно легко придумать и стиль (нужны просто наброски и рекомендации, реализовывать не надо).

Логотип нужен для сайта и визитки.

Пожалуйста, оставляйте свою цену и сроки.

Спасибо.