Нарисовать логотип и набросать идеи по фир. стилю

$100
Логотипы и ЗнакиЗакрыт27 заявок269 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приветствую.

Нужен логотип и идея для фирменного стиля.

Логотип простой (можно делать в векторе). Есть идеи (придумывать не надо, нужна качественная реализация).

После создания логотипа можно легко придумать и стиль (нужны просто наброски и рекомендации, реализовывать не надо).

Логотип нужен для сайта и визитки.

Пожалуйста, оставляйте свою цену и сроки.

Спасибо.

11 лет назад
webjema
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Логотип для компании

    $30

    Нужен логотип для компании. Компания занимается реализацией продукции собственного производства и продукции компаний партнеров. Продукция собственного производства - водоналивные дорожные барьеры, при дальнейшем развитии компании ассортимент расширится до производства других объемных пластиковых изделий и емкостей ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен логотип для автосервиса

    $50

    Нужен лого для автосервиса по ремонту грузовых автомобилей. Нужен графический векторный знак (который бы отражал суть автосервиса для грузовиков) и справа от него название компании «СпецТехАвтоСнаб». Компания также занимается арендой спецтехники и доставкой сыпучих материалов, но ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание логотипа

    Необходимо создать логотип для сайта постельного белья и другого текстиля к шаблону. Логотип должен быть выдержан в стилистике шаблона и соответствовать указанной тематике. По цене рассматриваю любые варианты. От Вас необходима ссылка на портфолио работ. Адрес шаблона - ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип сайта/проекта, фавикон

    Добрый день, необходимо разработать логотип и фавиконку для сайта. Лого должно соответствовать стилистике сайта и основной теме. сайт: samsebemagazin.ru От вас: 1. размер желаемого вознаграждения, 2. сроки исполнения, 3. ссылки на портфолио. Ссылку на сайт предоставим после просмотра портфолио и ...

    Логотипы и Знаки22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать новый логотип для сайта по ремонту ноутов

    $50

    Есть сайт: http://www.n-fixer.com/. Основной профиль деятельности: ремонт ноутбуков, материнских плат и т.п. Надо для него сделать новый логотип, потому что текущий вариант не очень красивый и не интересный. Спасибо!

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нарисовать стрелковый шеврон

    Всем привет. Требуется сделать дизайн стрелкового шеврона на основе готового логотипа компании. Требования: - логотип компании в центре совмещен с символами винтовок накрест - АК74 и М4; - круглая плашка; - вектор - не использовать полутона и мелкие детали, так как ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад