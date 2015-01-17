Правка логотипа для "Живого дизайна".

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка131 просмотр
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Доработка проекта http://www.weblancer.net/users/acorosann/portfolio...

Нужно листья сделать зелеными. И человечка покрупнее и понатуральнее. Сейчас он слишком острый. Название заменить на "Живой дизайн".

Анна уточните пожалуйста бюджет на эту работу.

9 лет назад
Tat1ana
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Acorosann
Анна 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$10
2 дня
Понравилось, что Анна остается на связи и следит за сроками выполнения своих обещаний.
Отличный заказчик! Татьяна, спасибо за приятное сотрудничество.
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