Правка логотипа для "Живого дизайна".

Доработка проекта http://www.weblancer.net/users/acorosann/portfolio...

Нужно листья сделать зелеными. И человечка покрупнее и понатуральнее. Сейчас он слишком острый. Название заменить на "Живой дизайн".

Анна уточните пожалуйста бюджет на эту работу.