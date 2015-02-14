Разработка логотипа для салона красоты.

Результат превзошел ожидания! Ольга - великолепный профессионал, приятный в общении и безотказный человек. Вместо, заранее оговоренных, 3-х вариантов логотипа для определения стиля, Ольга подготовила целых семь! Отличная коммуникация во время работы. Подход к работе был действительно творческий. В итоге сделано даже больше, чем договорились перед началом работы. Буду работать с Ольгой и дальше, а также рекомендовать выбирать ее в качестве исполнителя работ.