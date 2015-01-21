Доработка логотипа

Нужен логотип для интернет-магазина продающего чехлы для мобильных телефонов и планшетов. Нужно что-то хорошо запоминающееся. Примером может послужить логотип магазина http://rozetka.com.ua/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать логотип компании Снаряд - ряд магазинов для сна.
Сайт: www.sna-ryad.ru
Логотип во вложении.
Снаряд пишем в одно слово одного размера большими прописными: СНАРЯД.
Чуть округлой формы, но графическим шрифтом, стильный, брутальный (не детский и не мультяшный).
Ниже мелко: ряд магазинов для сна
Бомбочку убираем! Никаких кроватей, детей, луны, звезд, облаков, подушек, и прочих детских стилей, заезженные тематики тоже не подходят.
Требования:
Представить графический образ названия компании в следующих смыслах:
- Что СНАРЯД - это часть снаряжения для сна, как часть снаряжения туристов, и он даёт удобство, комфорт дома.
- СНАРЯД - это НАРЯД для всех аксессуаров, связанных с отдыхом человека в спальне.
Цветовые решения: серый, белый, черный, оранжевый.
Обязательно соблюдение стиля компании, это главное условие заказчика!
Возможность реверсивного использования при нанесении на разные носители. Инверсия обязательна должна быть удобна в использовании.
Оплата по согласованию с заказчиком.
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