Доработка логотипа

Необходимо доработать логотип компании Снаряд - ряд магазинов для сна.

Сайт: www.sna-ryad.ru

Логотип во вложении.

Снаряд пишем в одно слово одного размера большими прописными: СНАРЯД.

Чуть округлой формы, но графическим шрифтом, стильный, брутальный (не детский и не мультяшный).

Ниже мелко: ряд магазинов для сна

Бомбочку убираем! Никаких кроватей, детей, луны, звезд, облаков, подушек, и прочих детских стилей, заезженные тематики тоже не подходят.

Требования:

Представить графический образ названия компании в следующих смыслах:

- Что СНАРЯД - это часть снаряжения для сна, как часть снаряжения туристов, и он даёт удобство, комфорт дома.

- СНАРЯД - это НАРЯД для всех аксессуаров, связанных с отдыхом человека в спальне.

Цветовые решения: серый, белый, черный, оранжевый.

Обязательно соблюдение стиля компании, это главное условие заказчика!

Возможность реверсивного использования при нанесении на разные носители. Инверсия обязательна должна быть удобна в использовании.

Оплата по согласованию с заказчиком.