Лого компании ТурКаяк

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен19 заявок1939 просмотров
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#1$50

Приветствую участников и будущих победителей!

Требуется разработать логотип для компании занимающейся организацией туров на каяках по морю, озерам, рекам в Приморье и сдачей каяков в прокат.

Сайт www.туркаяк.рф

В лого должно присутствовать название ТУРКАЯК, слова ТУР и КАЯК следует сделать отличными друг от друга (или шрифт или цвет или еще чего), а также слоган: ТУРЫ НА КАЯКАХ ПО ВОДАМ ПРИМОРЬЯ. Прилагаю образцы понравившихся лого других компаний, предпочтение отдаю лого посередине который, где планета изображена! Жду ваших вариантов тоже!

Возможные цвета: оранжевый, голубой, салатовый, черный, желтый, зеленый, красный, фиолетовый.

Образы: необъятная голубая планета, водная стихия, водная гладь, свобода, солнце, ветер, брызги, песок, поток, воля к победе, адреналин, скорость.

Детализация не должна перегружать лого, всего в меру!

Лого должен быть в векторе в том числе!

Спасибо за внимание и удачи участникам конкурса!

9 лет назад
vladbigcity
Алексей 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
23 отзыва
Победитель конкурса
lutik077
Елена 
46 летБеларусь
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
#1
Елена - ответственный и инициативный исполнитель, сделала даже больше чем от нее требовалось, что большая редкость в наши времена) Сотрудничеством доволен на все 100! Спасибо, мои рекомендации!!!
Интересный конкурс, замечательный заказчик. Побольше бы таких.
Заявки фрилансеров
lutik077
Елена 
46 летБеларусь
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
#1
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