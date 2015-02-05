Лого компании ТурКаяк

# 1 — $ 50

Приветствую участников и будущих победителей!

Требуется разработать логотип для компании занимающейся организацией туров на каяках по морю, озерам, рекам в Приморье и сдачей каяков в прокат.

Сайт www.туркаяк.рф

В лого должно присутствовать название ТУРКАЯК, слова ТУР и КАЯК следует сделать отличными друг от друга (или шрифт или цвет или еще чего), а также слоган: ТУРЫ НА КАЯКАХ ПО ВОДАМ ПРИМОРЬЯ. Прилагаю образцы понравившихся лого других компаний, предпочтение отдаю лого посередине который, где планета изображена! Жду ваших вариантов тоже!

Возможные цвета: оранжевый, голубой, салатовый, черный, желтый, зеленый, красный, фиолетовый.

Образы: необъятная голубая планета, водная стихия, водная гладь, свобода, солнце, ветер, брызги, песок, поток, воля к победе, адреналин, скорость.

Детализация не должна перегружать лого, всего в меру!

Лого должен быть в векторе в том числе!

Спасибо за внимание и удачи участникам конкурса!