Лого компании ТурКаяк

Требуется разработать логотип сайта exDIY Сайт представляет собой ярмарку для продавцов и покупателей. Направление — радиоэлектроника (наборы для сборки, конструкторы, печатные платы, прошивки, готовые самодельные устройства и т.д.) Требования к логотипу: 1. Соответствие тематике 2. Без перегруженности по цветам. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую участников и будущих победителей!
Требуется разработать логотип для компании занимающейся организацией туров на каяках по морю, озерам, рекам в Приморье и сдачей каяков в прокат.
Сайт www.туркаяк.рф
В лого должно присутствовать название ТУРКАЯК, слова ТУР и КАЯК следует сделать отличными друг от друга (или шрифт или цвет или еще чего), а также слоган: ТУРЫ НА КАЯКАХ ПО ВОДАМ ПРИМОРЬЯ. Прилагаю образцы понравившихся лого других компаний, предпочтение отдаю лого посередине который, где планета изображена! Жду ваших вариантов тоже!
Возможные цвета: оранжевый, голубой, салатовый, черный, желтый, зеленый, красный, фиолетовый.
Образы: необъятная голубая планета, водная стихия, водная гладь, свобода, солнце, ветер, брызги, песок, поток, воля к победе, адреналин, скорость.
Детализация не должна перегружать лого, всего в меру!
Лого должен быть в векторе в том числе!
Спасибо за внимание и удачи участникам конкурса!
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