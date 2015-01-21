Отрисовать логотип по моему эскизу

Во вложении три файла

эскиз логотипа - с примечаниями на нем, которых нужно внимательно придерживаться

кто не прочтет от куда брать старый логотип - заходите он на сайте аэрконд.рф

шрифт - этим шрифтом нужно написать название

солнце - из этого файла взять отрисовку лучей солнца в точности в той же графике

ну и человечки - внимательно повторите их положения, но аккуратнее