Отрисовать логотип по моему эскизу

Логотипы и ЗнакиЗакрыт33 заявки307 просмотров
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Во вложении три файла

эскиз логотипа - с примечаниями на нем, которых нужно внимательно придерживаться

кто не прочтет от куда брать старый логотип - заходите он на сайте аэрконд.рф

шрифт - этим шрифтом нужно написать название

солнце - из этого файла взять отрисовку лучей солнца в точности в той же графике

ну и человечки - внимательно повторите их положения, но аккуратнее

9 лет назад
viton177
Дмитрий 
48 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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