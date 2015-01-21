Отрисовать логотип по моему эскизу

Приветствую участников и будущих победителей! Требуется разработать логотип для компании занимающейся организацией туров на каяках по морю, озерам, рекам в Приморье и сдачей каяков в прокат. Сайт www.туркаяк.рф В лого должно присутствовать название ТУРКАЯК, слова ТУР и КАЯК ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Во вложении три файла
эскиз логотипа - с примечаниями на нем, которых нужно внимательно придерживаться
кто не прочтет от куда брать старый логотип - заходите он на сайте аэрконд.рф
шрифт - этим шрифтом нужно написать название
солнце - из этого файла взять отрисовку лучей солнца в точности в той же графике
ну и человечки - внимательно повторите их положения, но аккуратнее
- Похожие заказы
- $50Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Требуется разработать логотип сайта exDIY Сайт представляет собой ярмарку для продавцов и покупателей. Направление — радиоэлектроника (наборы для сборки, конструкторы, печатные платы, прошивки, готовые самодельные устройства и т.д.) Требования к логотипу: 1. Соответствие тематике 2. Без перегруженности по цветам. ...Завершен9 лет назад
Нужно переделать текущий логотип. Новый логотип должен быть более детальный, современный. Старый логотип прикреплен. Остальные вопросы в личку. Бюджет 2000-3000 руб. в зависимости от отзывов и работ исполнителей.Логотипы и Знаки46 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Есть файл в формате cdr, его нужно экспортировать в eps Корела у меня нет. Я вам предоставляю исходный файл, вы экспортируете и высылаете обратно. За работу могу предложить символический 1wmz. Оплата сразу. Спасибо.Логотипы и Знаки7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужно разработать логотип для портала недвижимости. Текущий вариант не устраивает, подробности в ТЗ. Рассмотрю ваши предложения. Спасибо за отклик.Завершен9 лет назад
- $15
Есть 2 логотипа, один в виде простого изображения, второй в виде psd файла, набран шрифтом (шрифт в приложении). Нужно перевести эти логотипы в кривые (формат eps), чтобы они были пригодны для полиграфии. Логотип ladno нужен в ...Завершен9 лет назад
- $30
Доброго всем дня! Нужен Логотип для производителя замороженных продуктов питания (пельмени, вареники, блинчики и хинкали). Изображение будет наноситься на каждую пачку изделия, по этому должно быть запоминающимся и индивидуальным, но в то же время ...Завершен9 лет назад
- $100
Логотип компании. Всем привет!!! Род деятельности корпусная мебель, профиль — шкафы, кухни и т.д. Называние «ARMARIUM», что в переводе с латинского означает «шкаф». Требуется разработка логотипа по всем правилам и канонам))). Больше всего интересует текст ...Логотипы и Знаки57 заявокЗакрыт9 лет назад
Уважаемые дизайнеры, нужен логотип для группы ВК. Группа посвящена региональным мероприятиям. Пожалуйста, указывайте стоимость и примеры похожих работ, выполненных вами (или напишите, что ещё не делали такое). Это и будет тестовым заданием)Завершен9 лет назад