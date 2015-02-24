Требуется логотип по тематике - Студия красоты

# 1 — $ 100

Уважаемые, Дизайнеры!

Рад приветствовать Вас в очередном конкурсе на разработку логотипа. Выражаю благодарность за участие и желаю всем успехов! Итак…

Требуется разработать логотип для студии — Студия «Азбука красоты». Оказывает полный спектр обслуживания: парикмахерский зал, ногтевой сервис, косметология, солярий.

АУДИТОРИЯ:

Возраст - лица от 25 лет.

Многие ходят семьями от маленьких детей и до бабушек-дедушек.

Как правило люди имеющие хорошее образование, достаток средний и выше.

Логотип должен отображать - ИМИДЖ, запоминаемость, расположенность к Клиенту, вызывающий доверие Клиента и желание прийти вновь.

Рекомендуем разработать Знак (ассоциируемый с красотой логотип) + Надпись (красивым шрифтом, например, декоративным).

ЦВЕТОВАЯ ГАММА - рассмотрим любые цветовые решения, КРОМЕ - черные, серые, темно зеленые, темно-синие цвета… (эти цвета использовать нельзя).

СТИЛИСТИКА — располагающий к доверию / имиджевый. От стилистики, цветов и надписи будем исходить при разработке сайта.

ЛОГОТИП должен быть — Авторским (уникальным), т.к. будем регистрировать марку.

Логотип будет использоваться: Интернет-сайт, полиграфия, выставках, щиты на дорогах и т.д. (везде)

(исходники нужно будет сдать при определении победителя в векторе, и желательно в .psd). Нужно сдавать и шрифты, которые используются в логотипе.

P.S. Конкурс может завершиться раньше, поэтому выкладывайте работы сразу.

Все вопросы — задавайте в личку!

Желаем успехов!