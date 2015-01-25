Разработать логотип для сайта. Тематика сайта - психология любовных отношений. Стилистика логотипа - минимализм. Цветовые решения - с минимальным кол-вом цветов. Хочется видеть тонкий, воздушный, запоминающийся и легко читаемый лого. Название сайта "speaklove". В качестве элементов можно использовать ...
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Нужен логотип с изображением.
Он должен быть универсальным в использование,,
применяться как фирменный знак.
Подробности в ЛС.
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