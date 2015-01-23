ТЗ в приложенном файле.
- Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно создать модуль на OpenCart для интеграции по api alibaba к одному магазину (продавцу) к витрине товара. Пример вот ( http://gonbes.en.alibaba.com/productlist.html ) магазин-продавец нужно только к его витрине товара подключится по api.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $10
Нужно оформить группу Вконтакте - Банер, Меню, АватаркаДизайн сайтовнет заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно оформить группу Вконтакте - Банер, Меню, АватаркаДизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $5
Нужен баннер для сайта, Размеры 680х313. Подробности в ЛС.Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется выполнить дизайн и сверстать его на sites.google.com . Сайт выполнен на sites.google.com – если вы делали дизайн для таких сайтов, это будет большим плюсом!Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен баннер для сайта , Размеры 680х313. Подробности в ЛС.Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
Структура сайта простая, в таком стиле https://sinotender.ru/ Назначение сайта — посредник таобао Нужно сделать дизайн сайта для верстальщика.Дизайн сайтов45 заявокЗакрыт9 лет назад
- $15
Нужен логотип с изображением. Он должен быть универсальным в использование,, применяться как фирменный знак. Подробности в ЛС.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо поправить код скрипта —xml парсера. изменили дизайн на таобао формат выдачи и скрипт перестал работать.Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо поправить код скрипта —xml парсера taobao . изменили дизайн формат выдачи и скрипт перестал работать.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен сайт визитка на WordPress Все подробности в ЛС. Главная страница так как здесь, только чуть по другому http://www.bunddler.com/home/features 5 страниц нужно Главная, Технические характеристики, Стать посредником, Вопрос-ответ, О нас. вот здесь зачеркнул что не нужно http://awesomescreenshot.com/06430p094dСайты «под ключ»9 заявокЗакрыт10 лет назад