poo

Саня poo

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
jaguarcity
54 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Интеграцию api alibaba модуль на OpenCart
Хороший заказчик! Грамотно ставит задачи и всегда на связи.
Все хорошо!
Ответный отзыв
fato
27 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Оформить группу Вконтакте
Хорошо поработали. Всегда на связи. Рекомендую!
Все хорошо, рекомендую!
Ответный отзыв
_VL_
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Банер
Саня ИДЕАЛЬНЫЙ заказчик, приятным в общении), четкое ТЗ, своевременная оплата! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Все хорошо
Ответный отзыв
nikitok951
28 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Баннер
Все хорошо
Все хорошо, быстро и оперативно.
Ответный отзыв
bockko
51 годМолдова
13 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Нужен логотип с изображением
Грамотное ТЗ. Оплата вовремя.Всё хорошо!
выполнено в срок, работали без предоплаты
Ответный отзыв