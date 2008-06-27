Редизайн логотипа или новый логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт61 заявка2763 просмотра
#1$

Здравствуйте!

Есть логотип. Но что-то с ним не так. Его необходимо либо видоизменить до "гармоничного" вида, либо сделать новый.

Бюджет не более 50 $, так что с ценой выше рассматривать предложения не буду. В личку не писать - не читаю.

17 лет назад
smp2008
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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