Редизайн логотипа или новый логотип

# 1 — $

Здравствуйте!

Есть логотип. Но что-то с ним не так. Его необходимо либо видоизменить до "гармоничного" вида, либо сделать новый.

Бюджет не более 50 $, так что с ценой выше рассматривать предложения не буду. В личку не писать - не читаю.