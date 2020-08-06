Создание логотипа

Виктор, добрый день! Меня зовут Елена, я сотрудничаю с Родионовым Андреем, мы создаем интернет-магазин православной атрибутики. Но начну с торговли только православными иконами, в данный момент идет работа по загрузке на сайт карточек товара. Уже есть доменное имя - totktoverit.ru. Нужен логотип. Вы сможете мне в этом помочь?