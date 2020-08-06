Создание логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка216 просмотров

Виктор, добрый день! Меня зовут Елена, я сотрудничаю с Родионовым Андреем, мы создаем интернет-магазин православной атрибутики. Но начну с торговли только православными иконами, в данный момент идет работа по загрузке на сайт карточек товара. Уже есть доменное имя - totktoverit.ru. Нужен логотип. Вы сможете мне в этом помочь?

5 лет назад
guest_15949026825099
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
39 минут назад
5 лет назад
$40
5 дней
Очень довольна выполненной работой! Качество исполнения и творческий подход на высшем уровне!
Отличный заказчик, приятный в общении человек. Только позитивное впечатление от сотрудничества!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
39 минут назад
5 лет назад
#1
Логотипы и Знаки

  • Похожие заказы

  • Разработка фирменного логотипа

    Требуется разработка с нуля фирменного логотипа в векторе под онлайн гипермаркет. Исполнители с портфолио в приоритете. Возможно дальнейшее сотрудничество в рамках постоянной основы.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработка макета объявления "Окна и двери ПВХ"

    $10

    Необходимо разработать макет рекламного объявления для компании, занимающейся продажей оконных и дверных пвх конструкций. Соотношение сторон 3:2 (ш:в). Лого компании во вложении. Логотип в высоком качестве, как и контактную информацию компании вышлю победителю конкурса.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработать Логотип для группы клининговых компаний.

    $70

    Разработка логотипа. Название в логотипе на украинском языке - КЛІНЕВЕРСУМ ГРУП група компаній. В Лого можно использовать пять звёзд как в пятизвездочных отелях. В состав входит пять партнёрских компаний предоставляющих клининговые  услуги в разных ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужно сделать логотип для сайта kupi-stanok.ru

    $42

    Для сайта делается новый дизайн, нужно сделать новый логотип в тему нового дизайна, использовать старый  логотип не обязательно. Можно придумать что то свое. От участников по 3-5 вариантов. 1 место 2000 ...

    Логотипы и Знаки33 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка логотипа существующего кафе.

    Нужно разработать логотип для кафе, кафе работает 7 лет делаем ребрендинг. Название Суши-Уши, привязываться к японской тематике не нужно за 7 лет кафе из суши бара переросло почти в ресторан. ссылка на фото интерьера  ...

    Логотипы и Знаки47 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Лого: толще шрифт

    $1

    На http://mos-radius.ru/ есть лого: http://mos-radius.ru/wp-content/themes/matheson/img/logo.svg Нужно надпись "бюро частных экскурсий" сделать чуть толще, чтобы логотип чётко читался и смотрелся на сайте. Пришлю исходник eps. На выходе нужен .svg, как в задаче.

    WordPress
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад