Специально для Евхута Денис

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Завершен1 заявка143 просмотра

Логотип для сайта кредитного автомата размер 192Х96 в формате png плюс favicon.ico к тому-же сайту... Без фона.Интересует смысл логотипа по тематике сайта плюс его дальнейшее использование как бренда компании...

14 лет назад
parallaksus
Наталья 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

MegaBanner
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$28
1 день
Очередной заказ выполнен.Отличная работа!!!

Заявки фрилансеров

MegaBanner
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14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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