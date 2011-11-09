Добрый день нужно сделать логотип: задумка есть. Я сбрасываю вам картинку вы ее редактируете как нужно и возвращаете обратно. Конечная работа должна быть в кореле так будет печататься.
Лого для туристической компании
Необходимо разработать лого для компании, которая занимается проведением необычных экскурсий в г.Львов. Название компании "Wariat party tour".
Аудитория нашей компании: студенты
Наше виденье логотипа:
Лого обязательно должно содержать надпись "Wariat Party Tour" .
Лого может быть как красиво стилизованная надпись, или дополнен каким-то ещё изображением.
Слова идею лого: Экстрим, подорваность, вечеринка в стиле нон-стоп, спонтанность, оригинальность, без пафоза. Оно должно так же быть концептуальным, смелым и качественным.
Цвета исполнения (в порядка убывания приоритетов):
1) холодный синий и холодный зеленый
2) Желтый с черным
3) красный с черным
Что нам нравится:
1) лого программы "На свою голову" http://www.youtube.com/watch?v=mQ7009EObYo
Какие идеи были у нас самих:
Поскольку лозунг компании "Открой для себя другой Львов", то думали об том, чтобы возле (позади) стилизованной надписи была щель (как будто рваная бумага) через которое было б видно яркую фотографию Львова.
Интересны так же варианты в стиле современного искусства.
Но не взирая на все выше написанное мы открыты к любым новым, интересным и оригинальным идеям.
Победитель конкурса
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