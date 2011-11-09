Лого для туристической компании

# 1 — $ 50

Необходимо разработать лого для компании, которая занимается проведением необычных экскурсий в г.Львов. Название компании "Wariat party tour".

Аудитория нашей компании: студенты

Наше виденье логотипа:

Лого обязательно должно содержать надпись "Wariat Party Tour" .

Лого может быть как красиво стилизованная надпись, или дополнен каким-то ещё изображением.

Слова идею лого: Экстрим, подорваность, вечеринка в стиле нон-стоп, спонтанность, оригинальность, без пафоза. Оно должно так же быть концептуальным, смелым и качественным.

Цвета исполнения (в порядка убывания приоритетов):

1) холодный синий и холодный зеленый

2) Желтый с черным

3) красный с черным

Что нам нравится:

1) лого программы "На свою голову" http://www.youtube.com/watch?v=mQ7009EObYo

Какие идеи были у нас самих:

Поскольку лозунг компании "Открой для себя другой Львов", то думали об том, чтобы возле (позади) стилизованной надписи была щель (как будто рваная бумага) через которое было б видно яркую фотографию Львова.

Интересны так же варианты в стиле современного искусства.

Но не взирая на все выше написанное мы открыты к любым новым, интересным и оригинальным идеям.