Создание лого (приватно для Азарнова Виктора)

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен4 заявки197 просмотров

Требуется создание логотипа смс сервиса esms.kz и визитной карточки с созданным логотипом.

Требования: в лого должно быть видно ключевое слово SMS, е можно сделать как приставку, также можно обыгарть какие либо рисунки так или иначе передающие смысл - СМС. Те при взягляде на лого у человека должна сразу появлятся ассоциация с СМС. Логотип также должен быть "легким" - без сложностей и сильно мелких деталей.

Его "сила" должна быть в простоте со своей "изюминкой"

Цвета желательно тоже предоставить несоколько вариантов - для выбора. Сильной яркости (кислотности) не надо, но и блеклым и незаметным быть не должно.

Окончательный вариант предоставляется в векторном формате (CDR или AI) в цвете и ч/б варианте с указанием использованных цветов в CMYK

Работаем по такой схеме:

>Обычно делаю 3 варианта. Выбранный дорабатываю, если потребуется. Работаю конечно до завершения, пока >все полностью не устроит. Визитку могу сделать

14 лет назад
lialkz
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
14 лет назад
$65
6 дней
Прекрасный исполнитель - четко чувствует заказчика. Спасибо за работу
Только положительное впечатление от работы с Алексеем. Все четко, грамотно, оперативно. Отличный заказчик, приятный в общении человек. Благодарю за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
14 лет назад
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