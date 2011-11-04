Создание лого (приватно для Азарнова Виктора)

Требуется создание логотипа смс сервиса esms.kz и визитной карточки с созданным логотипом.

Требования: в лого должно быть видно ключевое слово SMS, е можно сделать как приставку, также можно обыгарть какие либо рисунки так или иначе передающие смысл - СМС. Те при взягляде на лого у человека должна сразу появлятся ассоциация с СМС. Логотип также должен быть "легким" - без сложностей и сильно мелких деталей.

Его "сила" должна быть в простоте со своей "изюминкой"

Цвета желательно тоже предоставить несоколько вариантов - для выбора. Сильной яркости (кислотности) не надо, но и блеклым и незаметным быть не должно.

Окончательный вариант предоставляется в векторном формате (CDR или AI) в цвете и ч/б варианте с указанием использованных цветов в CMYK

Работаем по такой схеме:

>Обычно делаю 3 варианта. Выбранный дорабатываю, если потребуется. Работаю конечно до завершения, пока >все полностью не устроит. Визитку могу сделать