Необходимо разработать лого для компании, которая занимается проведением необычных экскурсий в г.Львов. Название компании "Wariat party tour". Аудитория нашей компании: студенты Наше виденье логотипа: Лого ...
Создание лого (приватно для Азарнова Виктора)
Требуется создание логотипа смс сервиса esms.kz и визитной карточки с созданным логотипом.
Требования: в лого должно быть видно ключевое слово SMS, е можно сделать как приставку, также можно обыгарть какие либо рисунки так или иначе передающие смысл - СМС. Те при взягляде на лого у человека должна сразу появлятся ассоциация с СМС. Логотип также должен быть "легким" - без сложностей и сильно мелких деталей.
Его "сила" должна быть в простоте со своей "изюминкой"
Цвета желательно тоже предоставить несоколько вариантов - для выбора. Сильной яркости (кислотности) не надо, но и блеклым и незаметным быть не должно.
Окончательный вариант предоставляется в векторном формате (CDR или AI) в цвете и ч/б варианте с указанием использованных цветов в CMYK
Работаем по такой схеме:
>Обычно делаю 3 варианта. Выбранный дорабатываю, если потребуется. Работаю конечно до завершения, пока >все полностью не устроит. Визитку могу сделать
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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