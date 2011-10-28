Логотип для пицерии "Pizza Town"
Сделать рестайлинг лого
Нужно сделать рестайлинг логотипа. Имеющееся лого вышлю на почту.
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