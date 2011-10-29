Добрый день! Необходимо отрисовать логотипы 43 брендов для размещения их в нижней части сайта. Нужно три картинки на каждый бренд - 151x151 px для раздела бренда - серая ...
Поправить логотип
Здравствуйте.
На сайте www.myvl.ru вверху слева есть название сайта "MYVL".
Нужно сделать 4 логотипа стилизованных по временам года: зима, весна, лето, осень.
Ну типа если зима, то подрисовать шапку деда мороза, добавит внизу снега , снежинок.... короче что- то в этом роде.
Можно немного уаеличить логоиип если нужно. Но тогда все четыре увеличить.
Работы буквально на пару часов для того кто рисует.
Сроки не горят.
Цена 400р.
Выбранный исполнитель
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