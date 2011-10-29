Поправить логотип

Здравствуйте.

На сайте www.myvl.ru вверху слева есть название сайта "MYVL".

Нужно сделать 4 логотипа стилизованных по временам года: зима, весна, лето, осень.

Ну типа если зима, то подрисовать шапку деда мороза, добавит внизу снега , снежинок.... короче что- то в этом роде.

Можно немного уаеличить логоиип если нужно. Но тогда все четыре увеличить.

Работы буквально на пару часов для того кто рисует.

Сроки не горят.

Цена 400р.