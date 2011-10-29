Поправить логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен5 заявок185 просмотров

Здравствуйте.

На сайте www.myvl.ru вверху слева есть название сайта "MYVL".

Нужно сделать 4 логотипа стилизованных по временам года: зима, весна, лето, осень.

Ну типа если зима, то подрисовать шапку деда мороза, добавит внизу снега , снежинок.... короче что- то в этом роде.

Можно немного уаеличить логоиип если нужно. Но тогда все четыре увеличить.

Работы буквально на пару часов для того кто рисует.

Сроки не горят.

Цена 400р.

14 лет назад
Boonker
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Natashenzia
Наталия 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 отзывов(-1)
14 лет назад
$13
1 день
Очень быстро , качественно и в общем приятно иметь дело.
Остались приятные впечатления,сработались легко и продуктивно. Хороший заказчик!

Заявки фрилансеров

Natashenzia
Наталия 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 отзывов(-1)
14 лет назад

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