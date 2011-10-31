Отрисовка логотипов для footera

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Завершен18 заявок330 просмотров

Добрый день!

Необходимо отрисовать логотипы 43 брендов

для размещения их в нижней части сайта.

Нужно три картинки на каждый бренд

- 151x151 px для раздела бренда

- серая не активная ссылка на стр.бренда

- цветная при наведении мыши на серую

Схожие примеры в прикрепленных файлах.

Примеры логотипов предоставлю.

14 лет назад
MISHA
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$60
3 дня
РЕКОМЕНДУЮ Алишер, проявил себя как отличный специалист. Сразу приступил к работе. Постоянно был на связи. Оперативно вносил корректировки в работу. Проделал титанический труд за короткое время. Обязательно буду обращаться еще.
Отличный заказчик. Четко сформулировал задание. Был на связи, когда это было нужно. Оплатил моментально! Спасибо ему за заказ и надеюсь, что в будущем Михаил обратится именно ко мне)

Заявки фрилансеров

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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