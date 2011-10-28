Логотип для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт29 заявок337 просмотров

Требуется логотип для сайта Париж в десяточку! т.е. различные статьи, советы о Париже. Идея, соответственно: дартс, мишень (в десяточку), стрелой от дартса прикрепляется стикер с названием сайта. Возможно также использование основных туристических достопримечательностей париж - Эйфелева башня, Триумфальная арка и т.п.

Сайт на paris10.ru

Ограничения: высота 75-90 пх.

В аттаче примерный вариант, нарисованный в пенте :)

14 лет назад
Geldora
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров