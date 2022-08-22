Створення лого

$1
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Завершен1 заявка93 просмотра

Потрібно створити логотип для магазину. Назва магазину Mavka_Store. Бажано створити щось у стилі русалок або міфічних створінь пов`язаних з мавками. Можлива співпраця навіть з дизайнерами-початківцями

3 года назад
kate2103
31 год
4 года в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

sasha_algasov
21 год
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад
$1
2 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

sasha_algasov
21 год
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад

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