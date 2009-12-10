# 1 — $

Требуется отрисовать логотип для интернет магазина. Персонаж. Отрисовываете в ч/б сразу, в красках не надо, если понравиться, то будем работать дальше. Ассортимент интернет магазина: детские товары. Название еще не придумано

Отрисовать именно ПЕРСООНАЖ. вот пример: kabanz.ru отрисовывали персонаж "кабана". Тоже самое и для магазина. РЕБЕНОК, милый, добрый,малыш.

вот нашел http://babyshop.by можно и такого попробовать, только без слюней )))