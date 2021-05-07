Консалтинг (сбор сайтов)

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Закрытнет заявок352 просмотра

ищу список сайтов по эзотерической тематике с маскимальным трафиком, среди тех, на которых можно давать рекламу.

пишите цены за список, ориентировочное количество и сроки.

п.с. первая страничка гугла не годится. нужен от вас анализ на предмет трафика, а также на возможность давать рекламу.

очень часто хорошие сайты в этом плане отнюдь не первые.

4 года назад
viktor_yan
Виктор 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров