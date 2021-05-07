Консалтинг (сбор сайтов)

ищу список сайтов по эзотерической тематике с маскимальным трафиком, среди тех, на которых можно давать рекламу.

пишите цены за список, ориентировочное количество и сроки.

п.с. первая страничка гугла не годится. нужен от вас анализ на предмет трафика, а также на возможность давать рекламу.

очень часто хорошие сайты в этом плане отнюдь не первые.