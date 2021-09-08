Придумать лидмагнит, tripwire, полезный контент для воронки. Настроить сценарий автоворонки в bothelp и заинтегрировать виджеты с сайтом. Тематика бизнеса – курсы по охране труда Просьба, присылайте отклики, если уже имеете успешный опыт настройки автоворонок в сфере консалтинга.
Свести данные с 47 сёрч консоли в одну Гугл дата студию
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 47 сайтов, нужно в один лист Google Data Studio свести все базовые метрики, а в самом верху просуммировать. Что бы было удобно смотреть всё за сегодня и 28 дней назад. Сегодня – это условно, так как за сегодня сёрч консоль может не давать данных.Формат привёл в экселе
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