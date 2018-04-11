Подгонка модели

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Закрыт16 заявок316 просмотров

надо подогнать модель(листовое тело) под файл dxf, чтобы при развертке детали файлы совпадали.

7 лет назад
Zakazchik345
Егор 
45 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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