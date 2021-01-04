Проект мини-трактора или универсального шасси

Добрый день, уважаемые профессионалы своего дела.

Прошу не судить строго )) - буду признателен за любую конструктивную обратную связь.

Поскольку я не специалист в вашей отрасли "заказ" не следует расценивать как ТЗ оно им не является.

Коротко по существу:

нужен проект - комплект документации (минимально необходимых схем и чертежей) для самостоятельного изготовления/сборки мини-трактора или универсального шасси для использования в личном хозяйстве.

На базе двигателя легкового автомобиля (ВАЗ 2106-08) или мотоцикла советского производства.

Основные агрегаты или узлы должны являться запчастями к ним же или могут быть изготовлены самостоятельно с помощью доступного инструмента и приспособлений.

На начальном этапе от Вас нужна грубая оценка стоимости работ по проектированию (рамки)

Заранее признателен за интерес или рекомендации.