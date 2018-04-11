Реверс инженеринг автозапчастей.

Здравстуйте Алексей, нам нужен человек который сможет помочь с нашей задачей. Хотим сканировать запчасти переводить сканы в твердое тело. Проблема с переводом сканов в твердое тело. Сканы могут быть 3ds obj stl и из них нужно получить step. У вас есть опыт работы с подобными задачами?