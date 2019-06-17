Смоделировать в comsol реакцию фотосинтеза и брожения

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Есть патент -в котором описывается несколько вариантов оборудования для брожения и фотосинтеза .Надо смоделировать в программе comsol сами процессы и смоделировать оборудование  наиболее оптимальным образом что

бы после моделирования можно было оборудование сделать в пластике.

6 лет назад
zd1
45 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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