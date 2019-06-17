Смоделировать в comsol реакцию фотосинтеза и брожения

Есть патент -в котором описывается несколько вариантов оборудования для брожения и фотосинтеза .Надо смоделировать в программе comsol сами процессы и смоделировать оборудование наиболее оптимальным образом что

бы после моделирования можно было оборудование сделать в пластике.