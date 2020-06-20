Выполнение КД (сборки, спецификации, деталировка) концепции прицепа

  1. Биржа фриланса
  2. Машиностроение
Закрыт7 заявок698 просмотров

Желаемые габаритные размеры пришлю исполнителю.

Выполнить расчет на прочность рамы и осей с учетом грузоподъемности прицепа до 2 т.

Ступицы, подшипники, и т.п. по максимуму из серийных изделий автопроизводителей

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