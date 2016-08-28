Доработка существующего приложения для iOS и Android

Мобильные приложенияЗакрытнет заявок65 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть работающий проект zipay.ru. Проект имеет одноименное приложение для iOS и Android. Периодически появляется ряд задач, такие как : правка лагов, дописывание новых функций, оптимизация, замена дизайна и т.д.

На данный момент ищу программиста для написания дополнительных модулей. 

Очень важна оперативность в работе, качество и доступность самого кандидата.

Проект интересный, работы много. Предпочтительно сдельный характер работы.

AndroidiOS
7 лет назад
mobster33
Антон 
54 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад