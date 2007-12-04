GPS через GPRS\Wifi

Необходимо создать простую программу для WM5, которая бы считывала данные GPS с COM порта и передавала бы их и время посредством GPRS или Wifi на сайт. Что-то типа http://site.ru/?l=23.234234&d=56.2345345&time=45234523.

Также должна быть возможность настраивать адрес сайта и временного промежутка отправки данных.