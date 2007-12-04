Программа для КПК

Разработать игру для мобильного, чтоб в нее могли играть nnn количество человек с разных трубок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна следующая простая программка на C# для VS 2005:
запускаем ее, указываем одну из 5-ти "горячих клавиш" и сворачиваем программу в иконку в верхней панели девайса (там где часы и кнопка "Пуск"), а когда в любой другой программе нажимается указанная клавиша, отображаем Notification Bubbles в заголовке которого должно быть слово находящееся в буфере обмена. Приложение должно работать под WM2002 и выше, как на КПК так и на смартфонах.
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