Программа для КПК

Нужна следующая простая программка на C# для VS 2005:

запускаем ее, указываем одну из 5-ти "горячих клавиш" и сворачиваем программу в иконку в верхней панели девайса (там где часы и кнопка "Пуск"), а когда в любой другой программе нажимается указанная клавиша, отображаем Notification Bubbles в заголовке которого должно быть слово находящееся в буфере обмена. Приложение должно работать под WM2002 и выше, как на КПК так и на смартфонах.