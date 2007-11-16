Разработка symbian приложений

Требуется группа для разработки symbian приложений. Описывать что буду что именно, так как для начала ищу именно группу кто сможет сделать это на высоком уровне. Приложения разрабатываемые для последующей продажи.

Часть приложений должны работать через серер ( то есть связаны с интернет подлючением и передачей данных )