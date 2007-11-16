Разработка symbian приложений

разработка класса для чтения/добавления данных Outlook Mobile на Desktop машине. Нам нужно читать/удалять/добавлять любые элементы (Tasks, Appointments, Contacts) с настольной машины, возможно, используя ActiveSync. Работать должно на Windows for Mobile 2005/2006 и железе Pocket PC/Smartphone. Желательно отсуствие ...
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Требуется группа для разработки symbian приложений. Описывать что буду что именно, так как для начала ищу именно группу кто сможет сделать это на высоком уровне. Приложения разрабатываемые для последующей продажи.
Часть приложений должны работать через серер ( то есть связаны с интернет подлючением и передачей данных )
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