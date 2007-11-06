MMS открытка

$500
Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок249 просмотров
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Скажу сразу не знаю все что может mms, по этому с удовольствием послушаю.

Есть несколько десятков клиентов, которым будет оотправленна новогодняя открытка, хотим сделать это по mms

Нужен человек, который может сделать шаблон, либо саму открытку для вставки в mms.

Цена понятия не имею, надо отдать шефу смету. Жду предложений стоимости и небольших консультаций к ним (что Вы можете предложить в формате mms)

16 лет назад
ArtesUA
Артес 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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