MMS открытка

Скажу сразу не знаю все что может mms, по этому с удовольствием послушаю.

Есть несколько десятков клиентов, которым будет оотправленна новогодняя открытка, хотим сделать это по mms

Нужен человек, который может сделать шаблон, либо саму открытку для вставки в mms.

Цена понятия не имею, надо отдать шефу смету. Жду предложений стоимости и небольших консультаций к ним (что Вы можете предложить в формате mms)