Требуется ПО для перепрошивки мобильных телефонов Nokia 6610 С предложениями обращайтесь только на емаил [email protected] или icq 258775514
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен опытный и ответственный разработчик в интересный проект
Задача:
- Создание приложения под Windows mobile 5/6
Приложение:
- PIM (personal information manager) с активной синхронизацией с существующим вебсервисом такой же направленности.
Оплата, Сроки и требования:
- уровень оплаты высокий
- оплата поэтапная, с авансами
- срок ~ 2 месяца, ~4 итерации
- уровень требований к качеству и соблюдению сроков высокий
Если Вас заинтересовало:
1. пришлите описание вашего опыта, лучше с примерами или картинками
2. поясните почему данная задача Вам интересна
3. коротко поясните свои профессиональные планы на ближайший год
4. если есть вопросы задавайте
ТЗ (общее) http://docs.google.com/Doc?id=d7h4xbc_65hrjbqg&pli=1
Подробное ТЗ будет согласовываться на каждую итерацию.
Собственные идеи по реализации - приветствуются.
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